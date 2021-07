Wien stellt Westbalkan auf "grün" und Russland auf "rot"

Österreich lässt am Donnerstag die Corona-Grenzbalken für alle Westbalkan-Staaten hoch gehen. Nur mit einem 3-G-Nachweis einreisen können dann auch Personen aus Bosnien-Herzegowina, dem Kosovo und Montenegro. Bereits seit der Vorwoche waren Albanien, Nordmazedonien und Serbien auf "grün" geschaltet worden, gleichzeitig mit der gesamten EU. Russland stuft die neue Covid-Einreiseverordnung hingegen als Virusvariantengebiet mit verpflichtender Quarantäne ein.

Die Änderungen wurden am Montag im Bundesgesetzblatt kundgemacht und werden mit Donnerstag (8. Juli) effektiv. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hatte sie bereits in der Vorwoche angedeutet. Er sprach von "Fragezeichen" bezüglich Russlands und stellte eine Grün-Schaltung für den kompletten Westbalkan noch im Laufe des Juli in Aussicht.