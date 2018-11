Wien stellt "kleine" Musikförderung auf neue Beine

Wien stellt die Förderung für "kleine" Musikprojekte auf neue Beine. Anstatt die Entscheidung wie bisher allein der Kulturabteilung MA 7 zu überlassen, befindet nun ein eigens geschaffener Beirat darüber, welche neuen Projekte Geld bekommen sollen. Das Gremium soll zudem bestehende Förderungen unter die Lupe nehmen, um eventuell Kürzungen zu empfehlen, wenn die Qualität zu wünschen übrig lässt.

Erste Entscheidungen hat der im Herbst gegründete Beirat bereits getroffen. So wurden 100.000 Euro an 22 neue Projekte nach einem definierten Kriterienkatalog vergeben – vom Queer Festival über Konzertaktionen in leer stehenden Geschäftslokalen bis zu Musikvermittlungsprojekten in der Vorstadt. Der Finanzierungsbedarf betrug zwischen 2.000 und 10.000 Euro pro Musikprojekt, wobei darauf geachtet wird, dass die Empfänger darüber hinaus Drittmittel aufstellen. Die nächste Sitzung findet im Dezember statt, 115 Anträge seien bereits eingegangen, hieß es.

2019 soll das Expertenquintett bereits 250.000 Euro an frischem Geld vergeben können. Zum Sockelbetrag von 750.000 Euro dazu gerechnet, kommt man so bereits auf 1 Mio. Gesamtsumme in Musikförderbereich. Der Anteil der Gelder in Beiratkompetenz soll in den kommenden Jahren übrigens steigen, so Margulies. Damit soll die “Fluktuation” der Fördernehmer und damit die Diversität ansteigen, hofft Kulturstadträtin Kaup-Hasler.