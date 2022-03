Wien startet mit Citybike-Nachfolger "WienMobil Rad"

In Wien wird ab morgen, Freitag, das neue Leihrad-System "WienMobil Rad" ausgerollt. Es handelt sich dabei um den Nachfolger der Citybikes, wobei die neuen Mieträder von den Wiener Linien zur Verfügung gestellt werden. Das Angebot soll sich künftig über alle Bezirke erstrecken. Beibehalten wird das Konzept mit fixen Abhol- und Rückgabestationen.

Das Wiener Leihradsystem gibt es in dieser Form seit 2003 in Wien. Es wurde bisher von der Gewista betrieben. In einer ersten Tranche gingen 60 Stationen im innerstädtischen Bereich in Betrieb. Dafür gab es kein Geld von der Stadt, finanziert wurde es durch Sponsoren. Erst ein paar Jahre später - für die zweite Ausbaustufe von noch einmal rund 60 Stationen außerhalb des Gürtels - beteiligte sich das Rathaus.