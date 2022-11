Wien startet Auszahlung von Energiebonus über 200 Euro

Auch die Stadt Wien überweist einen Energiebonus, um den in den vergangenen Monaten massiv gestiegen Lebenserhaltungskosten entgegenzuwirken. Pro Haushalt können 200 Euro bezogen werden. Allerdings gelten Einkommensgrenzen. Sie sind so gestaltet, dass rund zwei Drittel aller Wienerinnen und Wiener bezugsberechtigt sind, wie heute bei der Präsentation betont wurde. Anträge können ab 5. Dezember gestellt werden.

Die Stadt schickt demnächst an jede Adresse in Wien ein Info-Schreiben. Dieses enthält ein Passwort, das für das Online-Ansuchen benötigt wird. Aber auch telefonische Anmeldung ist möglich. Der Energiebonus soll, so wird versprochen, innerhalb weniger Tage am Konto einlangen. Dies geschieht automatisiert.