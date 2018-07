Wien soll laut Anschober Euratom-Reformkonferenz initiieren

Der oberösterreichische Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) hat die österreichische Bundesregierung aufgefordert, noch während des derzeitigen EU-Ratsvorsitzes eine Konferenz zur Reform des Euratom-Vertrages zu initiieren. Österreich müsse "die Gestaltungsmöglichkeit im Rahmen der Ratspräsidentschaft nützen", sagte Anschober am Mittwoch vor Journalisten in Wien.

Der Umweltlandesrat nannte das am Donnerstag bevorstehende erstinstanzliche Urteil “eine erste zentrale Weichenstellung” zur Zukunft der Atomenergie in Europa. Es seien drei Szenarien möglich: Entweder lehne das Gericht die Klage rundheraus ab, oder der Beschluss wird an die EU-Kommission zur Prüfung zurückverwiesen, oder aber – und darauf setzt Anschober – das EuG erklärt “Beihilfen zur Atomenergie für grundsätzlich unzulässig”.

Diese habe dargestellt, dass für die Militärs bei Hinkley Point vor allem die Druckwasserreaktoren von Interesse sind, die auch in den strategisch so wichtigen Atom-U-Booten verwendet werden: “Die Zweitschlagsglaubwürdigkeit (Großbritanniens) steht und fällt mit den Atom-U-Booten.” Aspekte wie der Zugang zu Nuklear-Know-how oder die Aufrechterhaltung der Lieferketten erklärten das Wichtigkeit der zivilen Atomenergie für die Militärs – und zwar nicht nur in Großbritannien, so Stegen.