Wien richtet neues Schulungszentrum für Pflegeberufe ein

Wien baut die Ausbildungsplätze im Bereich Pflege sukzessive aus: Für angehende diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger sollen bis zum Studienjahr 2024/25 insgesamt 810 zusätzliche Plätze eingerichtet sein. Bei den medizinisch-technischen Diensten und Hebammen werden die aktuell vorhandenen 1.275 Studienplätze bis 2026 auf 2.055 Plätze aufgestockt. Auch ein Schulungszentrum wird errichtet, wie am Mittwoch im Rahmen der Wiener SPÖ-"Klubkonferenz" erläutert wurde.

Die traditionelle Klubtagung des roten Rathausklubs findet heuer coronabedingt in verändertem Format statt. Statt einem zweitägigen Treffen gibt es Videokonferenzen an verschiedenen Tagen. Im Anschluss daran finden jeweils Mediengespräche statt. Als nächster Termin wurde heute der 17. März genannt.

Die Tagung ist traditionell ein Ort, an dem immer wieder größere Weichenstellungen verkündet wurden - etwa der Gratiskindergarten oder der Bau der U5. Das Treffen findet meist im Burgenland statt, wobei jahrelang in Rust getagt wurde. In den vergangenen beiden Jahren kam Frauenkirchen zu Austragungs-Ehren. Die Verkündung von schlagzeilenträchtigen Leuchtturmprojekten könnte bei der Konferenz-Reihe ausbleiben, deutete Klubchef Josef Taucher zum Auftakt an. Stattdessen steht die Jobsituation in der Hauptstadt im Mittelpunkt: "Aus jedem Blickwinkel wollen wir auf das Thema Arbeit schauen."