Wien richtet "Fachstelle Demokratie" ein

Wien richtet eine "Fachstelle Demokratie" ein. Sie soll der präventiven Bekämpfung von Extremismus dienen und außerschulische Einrichtungen im Sozial- und Bildungsbereich betreuen, wie Jugend- und Integrationsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) bei der Präsentation der Abteilung am Dienstag erläuterte. Die Fachstelle gehört zu jenen Initiativen, die nach dem Hamas-Angriff auf Israel am 7. Oktober und den anschließenden Demonstrationen angekündigt worden waren.

Nach dem brutalen Überfall habe es in ganz Europa Menschen gegeben, die den Terror verherrlicht hätten. "Auch auf Wiener Straßen haben wir das gesehen", betonte Wiederkehr. Die Antwort und Waffe auf demokratiefeindliche Tendenzen sei Prävention. Man müsse schneller und besser sein als Extremisten: "Wir müssen Jugendliche für demokratische Werte begeistern."

Die neue Fachstelle unterstützt dabei die außerschulische Betreuung, wie sie etwa in der offenen Jugendarbeit oder in Jugendzentren durchgeführt wird. Insgesamt sind laut Stadt 800 Beschäftigte in dem Bereich tätig. Organisiert werden etwa Weiterbildungen, Workshops oder die Verteilung von Informationsmaterialien - wie etwa Unterlagen zur Geschichte Israels.