Wien plant ab Schuljahr 2020/21 Probezeit für Junglehrer

Mit seinem Plan, bei Junglehrern mit befristeten Verträgen eine Probezeit einzuführen, hat Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer bei der Lehrer-Personalvertretung für Empörung gesorgt. Nun haben sich beide Seiten auf eine Art Probezeit Light ab 2020/21 geeinigt: Kann ein Direktor nach drei Monaten konkret belegen, dass ein Junglehrer nicht tragbar ist, soll der Vertrag vorzeitig aufgelöst werden.

Grundsätzlich startet jeder Lehrer mit einem auf ein Jahr befristeten Vertrag in den Dienst, eine vorzeitige Auflösung war bisher auch bei ungeeigneten Junglehrern laut Himmer "keine gelebte Praxis". In Wien soll allerdings ab 2020/21 niemand mehr ein ganzes Jahr lang in der Klasse stehen, der für den Job nichts taugt: Drei Monate nach Schulstart müssen die Schulleiter Lehrern im ersten Dienstjahr künftig detailliertes Feedback geben, wo sie stehen. Bei Problemen müssen die Direktoren auch gegenüber der Bildungsdirektion genau festhalten, in welchen Punkten der Lehrer ungeeignet scheint. Dort können dann Maßnahmen wie eine Verpflichtung zur Fortbildung ergriffen werden. Kann der Schulleiter dokumentieren, wieso aus seiner Sicht ein Weiterarbeiten nicht möglich ist, kann der Vertrag auch vorzeitig beendet werden.