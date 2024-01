Wien, OÖ und Salzburg steigerten Exporte am stärksten

Das voest-Stahlwerk in Linz sorgt Jahr für Jahr für hohe Exporte in OÖ

Im ersten Halbjahr 2023 sind die Exporte in sieben der neun Bundesländer gestiegen. In Vorarlberg gab es einen leichten Rückgang um 1,8 Prozent und das Burgenland verzeichnete ein deutliches Minus von 11,5 Prozent. Den größten Zuwachs bei den Ausfuhren erzielte Wien mit einem Plus von 11,3 Prozent, gefolgt von Oberösterreich mit 9,3 Prozent und Salzburg mit 9,0 Prozent, wie aus am Dienstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria hervorgeht.

Oberösterreich ist seit vielen Jahren das exportstärkste Bundesland Österreichs, weil hier viele Industriefirmen angesiedelt sind, die wie der Stahlkonzern voestalpine ihre Güter in die ganze Welt exportieren. Im 1. Halbjahr 2023 entfielen mehr als ein Viertel, nämlich 27,3 Prozent aller Warenexporte Österreichs auf Oberösterreich. Niederösterreich war mit 15,4 Mrd. Euro und einem Anteil von 15,1 Prozent das Bundesland mit den zweithöchsten Ausfuhrwerten, gefolgt von der Steiermark mit 15,3 Mrd. Euro und Wien mit 14,9 Mrd. Euro.

Deutschland war auch im 1. Halbjahr 2023 unverändert mit Abstand bedeutendste Handelspartner für alle österreichischen Bundesländer.