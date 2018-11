Wien Modern: Wandertag mit Berio und Cage

Wandertag bei Wien Modern, oder besser gesagt Wanderabend: Am Montag gingen im Hauptspielort des Neue-Musik-Festivals, dem Konzerthaus, die John-Cage-Festspiele weiter - mit Klängen von Luciano Berios 14 Sequenze. Von Cage kam lediglich der Wegweiser.

Der radikale Neudenker, der nicht zuletzt für die Einführung des Prinzips Zufall in die Musik verantwortlich zeichnete, wurde bereits beim Eröffnungskonzert von den Wiener Philharmonikern gewürdigt, während Marino Formenti in mehreren Kaffeehäusern unter dem Titel “Cafe Cage” insgesamt 19 Stunden Musik des Komponisten spielt. Nun standen seine “Variations IV” am Programm: Eine klanglose Handlungsanweisung als Hochamt des Unberechenbaren, für das der Große Saal des Konzerthauses eigens ausgeräumt wurde.