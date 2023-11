Wien Modern startete mit Marschmusik und bewegtem Publikum

Es war zwar etwas frisch, doch der unter freiem Himmel abgehaltene Auftakt zur diesjährigen Ausgabe von Wien Modern ließ sicher niemanden kalt. Immerhin hatte Maria Gstättner Dienstagabend in den Stadtpark geladen, um dort spazierenderweise ihrer "Fanfare" zu lauschen - ganz dem Festivalmotto "Go" entsprechend. Ein ebenso gelungenes Unterfangen wie das Eröffnungskonzert direkt im Anschluss, für das Peter Jakober seinen "Saitenraum" neu konzipierte.

Zunächst galt es aber, sich nach Einbruch der Dunkelheit zwischen Wienfluss, Kursalon und Strauss-Denkmal zurecht zu finden. Für Gstättners Projekt, bei dem Militärmusik auf Trachtenkapelle und feministische Punkband auf kunstvolle Lichtgestaltung trafen, gab es keinen dezidierten Startpunkt. Vielmehr durfte man sich an allen Eingängen des Stadtparks umsehen und wurde schnell fündig: Hier ein einsamer Trompeter, dort ein Trommler in Wartestellung. Sukzessive begannen die Protagonisten, ihre Instrumente zum Klingen zu bringen und steuerten auf ein unbekanntes Ziel zu.

Einer Prozession gleich, trafen daraufhin Performer wie Zuhörende zusammen und gab es im Ineinanderwirken von Schlagwerken sowie Blasinstrumenten sich stetig wandelnde, mal stärker, mal schwächer pulsierende Sounds zu vernehmen, die ganz dem rituellen Charakter der Darbietung (passenderweise zu Halloween) entsprachen. In der Folge wurden mehrere Punkte abgegangen, würzte das Punkquartett Schapka diese Fanfarenabfolge an zwei Stellen mit gesellschaftspolitischem Krach und gab es schließlich ein großes, gemeinsam am Wienufer zelebriertes Finale.