Wien Modern: Neugeburt für Neuwirths neues Nein

Es sind zwei wuchtige Monumente, die am Sonntag bei Wien Modern aufeinandertrafen: das Angewandte Interdisciplinary Lab - vulgo Otto Wagners Postsparkasse - und Olga Neuwirths satte 619 Minuten dauernder Zyklus "coronAtion", der in toto erstmals erklang. Ein Großprojekt des Festivals, das einem seiner Stammgäste gleichsam den Roten Teppich ausrollte.

Um präzise zu sein, waren es dabei nicht zwei Monumente, die zusammenkamen, sondern acht, gliedert sich der in der Coronazeit von Neuwirth geschriebene Reigen doch in sechs Teile, von denen zwei auf der anderen Seite der Ringstraße, in der Säulenhalle des MAK, erklangen. Dass der Coronalockdown der Tonsetzerin das Gemüt nicht unbedingt hob, zeigt sich nicht zuletzt am Titel der Werke "Ach, ich bin verwundet" oder "Einen sterbenden Funken weitertragend". "Alle Stücke dieses Zyklus sind das Protokoll und Überdenken meines eigenen Komponierens", zeigte sich Neuwirth jüngst im "Kleine Zeitung"-Interview reflektiv: "Bei mir ging es von 180 auf Null."