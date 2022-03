Wien kündigt Maßnahmenpaket gegen hohe Energiekosten an

Wien reagiert auf die gestiegenen Energiekosten mit einem Unterstützungspaket für betroffene Haushalte. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und der Vorsitzende des SPÖ-Rathausklubs, Josef Taucher, haben am Dienstag bei der Klubtagung der Wiener Roten eine entsprechende Initiative angekündigt. Das Volumen der neuen "Wiener Energieunterstützung Plus", die auch Direktüberweisungen vorsieht, wurde mit 124,3 Mio. Euro beziffert.

Das Programm soll sozial treffsicher sein, betonte Ludwig - der jedoch bekräftigte, dass er auch die von der Bundes-SP geforderte generelle Reduzierung der Umsatzsteuer auf Energie für sinnvoll erachte. Das Wiener Paket richtet sich aber vor allem an Haushalte mit geringerem Einkommen. Es beruht laut Ludwig auf drei Säulen.

Eine der Maßnahmen ist eine Energiekostenpauschale in der Höhe von 50 Mio. Euro. Es handelt sich um eine pauschale Direktanweisung in der Höhe von 200 Euro an besonders betroffene Wienerinnen und Wiener, wie es hieß. Ein eigener Antrag ist nicht notwendig. Anspruchsberechtigt sind etwa Mindestsicherungsbeziehende und Mindestpensionisten.