Wien hat nun mehr als zwei Millionen Einwohner. Laut vorläufigen Daten des Bevölkerungsmonitorings der Landesstatistik-Abteilung MA 23 dürfte die Bundeshauptstadt Ende September 2023 die symbolische Marke überschritten haben. Das teilte das Büro des zuständigen Stadtrats Peter Hanke (SPÖ) der APA mit. Tatsächlich handelt es sich um ein Comeback: Denn schon Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Wien so viele Einwohnerinnen und Einwohner.

Ende des Jahres dürfte der Wert dann sogar deutlich über der Zwei-Millionen-Marke liegen, schätzt die MA 23. Denn das Wiener Bevölkerungswachstum sei traditionell im September und Oktober am stärksten, wenn sich zahlreiche Studentinnen und Studenten in Wien wohnhaft melden, hieß es. Mit dem Überschreiten der Marke ist Wien nach Berlin, Madrid, Rom und Paris die fünftgrößte Stadt der Europäischen Union und die zweitgrößte Stadt im deutschsprachigen Raum.

Den historischen Höchststand erreichte man 1910 mit 2,08 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern. Danach galt die Donaumetropole lange als schrumpfende und alternde Stadt. Noch in den 1980er-Jahren gingen Bevölkerungsprognosen - auch angesichts der Randlage in Europa - davon aus, dass die Einwohnerzahl auch in Zukunft weiter sinken würde, wie die Stadt betont.