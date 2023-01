Wien finanzierte Teuerungshilfen ohne weitere Schulden

Wien musste für die Hilfsprogramme zur Abfederung der Teuerung - etwa die Energieunterstützung - zwar tief in die Tasche greifen, zusätzliche Schulden wurden dafür aber nicht aufgenommen. "Wir sind auf einem sehr stabilen Kurs unterwegs", beteuerte Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) im Interview mit der APA. Er bekräftigte zudem die Forderung nach einer Neuverteilung der Steuer-Ertragsanteile und schloss nicht aus, dass die Fernwärmepreise bald wieder sinken.

Zufrieden ist man im Rathaus auch mit der Entwicklung am Arbeitsmarkt: Im November wurde ein neuer Höchststand mit 913.936 unselbstständigen Beschäftigungsverhältnissen erreicht. Der Zuwachs ist aktuell höher als in der Hochkonjunkturphase vor der Coronakrise.

Hohe Preise und Gehälter würden auch höhere Steuereinnahmen bedeuten, sagte Hanke. Dies würde die Ausgaben zumindest teilweise ausgleichen, aber effizientes und sparsames Wirtschaften sei trotzdem von hoher Bedeutung. In Sachen Ertragsanteile ist man auch an den Bund herangetreten. Wien und die anderen Bundesländer pochen in den aktuellen Finanzausgleichsverhandlungen auf einen neuen Verteilungsschlüssel zugunsten der Länder und Gemeinden.