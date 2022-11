Wien feiert Johann Strauß 2025 für 20 Mio. Euro

Seit Freitag steht fest, wie viel Geld die Stadt Wien für das geplante Johann-Strauß-Jahr zum 200. Geburtstag des Walzerkönigs in die Hand nehmen wird: 20 Mio. Euro wird Ex-Theater-an-der-Wien-Intendant Roland Geyer als künstlerischer Leiter des Festreigens zur Verfügung haben. Diese Summe passierte nun den Kulturausschuss des Wiener Gemeinderats.

"Und so wird die Botschaft der Lebensfreude von Johann Strauß Sohn bei der Wiener Bevölkerung ankommen und von hier aus ausstrahlen in die Welt", legte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) die Latte hoch. Daher sei das Budget mehr als gerechtfertigt, zeigte sich in einer Aussendung auch Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) überzeugt: "Wien und Johann Strauß Sohn - das ist untrennbar miteinander verbunden. Daher ist es für die Musikhauptstadt Wien auch selbstverständlich, ihr großes Genie ausgiebig zu feiern."