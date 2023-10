Wien feiert 2024 Arnold Schönberg zum 150. Geburtstag

Am 13. September 2024 jährt sich der Geburtstag von Arnold Schönberg zum 150. Mal. Das nahende Jubiläumsjahr des revolutionären Komponisten wird in Wien entsprechend gefeiert. So planen die beiden Institutionen Wien Modern und das Arnold Schönberg Center über das gesamte Jahr hinweg einen ganzen Strauß an Projekten, die unter dem Titel "Schönberg 150" über die Stadt verteilt sind. Die Details hierzu will man Mitte Dezember enthüllen.

Bereits fest steht indes die Subventionssumme vonseiten der Stadt Wien. So hat der Gemeinderat am Mittwoch eine Subvention in Höhe von 250.000 Euro beschlossen. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) lobt in diesem Zusammenhang die synergetische Kraft der Vorhaben: "Arnold Schönberg könnte Pate für die Projekte gestanden sein."