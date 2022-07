Wien ermöglicht Obdachlosen Abkühlung

Lange Zeit stand bei der Akuthilfe für wohnungslose Menschen der Schutz vor Kälte im Mittelpunkt. Inzwischen rückt auch die Unterstützung bei großer Hitze immer mehr in den Fokus. In Wien geht man nun aktiv auf Personen ohne Dach über dem Kopf zu, um sie über Möglichkeiten aufzuklären, wie sie sich vor den hohen Temperaturen schützen können. Betroffene werden angesprochen und zum Besuch eines Betreuungszentrums ermutigt. Auch Wasserflaschen werden verteilt.

Die neun Tageszentren verfügen laut Stadt über eine Gesamtkapazität von rund 700 Personen. Manche sind spezialisiert, etwa das Obdach "aXXept" in Mariahilf, das sich jungen Erwachsenen widmet. In den Einrichtungen kann man nicht nur ausruhen und verweilen, es besteht auch die Möglichkeit zu kochen bzw. Wäsche zu waschen. Auch Hunde sind willkommen, wird betont, sie erhalten auch Futter und Wasser.

Markus Bousska, der Bereichsleiter bei Obdach Wien betonte: "Die Hitze setzt den wohnungs- und obdachlosen Menschen zu. Wir haben in den vergangenen Wochen mehrere hundert Wasserflaschen verteilt und sie auf die Angebote in den Tageszentren hingewiesen." Wenn jemand akut Hilfe brauche werde aber auch die Rettung gerufen.

Auch die Caritas bietet Schutz vor den hohen Temperaturen. Rund 20 Pfarren in Wien und Niederösterreich öffnen ihre Pfarrhöfe und servieren in "Klimaoasen" kühle Getränke und kleine Speisen - die auch mittels Spenden () finanziert werden können. Die Caritas betont, dass sich das Angebot nicht nur an obdachlose Menschen richtet, sondern etwa auch an armutsbetroffene Personen, die in schlecht isolierten Wohnungen leben.