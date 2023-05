Wien Energie orientiert sich an UNO-Nachhaltigkeitszielen

Die Wien Energie richtet ihre Unternehmensstrategie zukünftig an den UNO-Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) aus. Zielsetzungen und Status der Zielerreichung werden auf der Website veröffentlicht, die jeweiligen Indikatoren jährlich aktualisiert. "Wir haben die Verantwortung, das Wiener Energiesystem bis 2040 klimaneutral zu gestalten", sagte Geschäftsführer Michael Strebl. Das Unternehmen will deshalb transparent zeigen, "wo wir stehen und wohin wir uns entwickeln".

Damit gehe die Wien Energie mit ihrer Nachhaltigkeitsberichterstattung schon jetzt weit über die ab 2026 in der EU geltende Berichtspflicht hinaus, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.