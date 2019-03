Wien Energie - Milder Winter brachte niedrigere Heizkosten

Der milde Winter brachte für die Kunden der Wien Energie niedrigere Heizkosten. Für einen durchschnittlicher Wiener Haushalt mit einem Fernwärmeverbrauch von 10.700 Kilowattstunden (kWh) fällt die Rechnung in der aktuellen Heizsaison laut Wien Energie um rund 30 Euro niedriger aus als im Jahr davor.

Der Fernwärmeverbrauch in Wien sei in der nun endenden Heizsaison – Anfang Oktober 2018 bis Ende März 2019 – um rund 7 Prozent unter den Werten des Vorjahres und auch um 7 Prozent unter dem Wert eines durchschnittlichen Winters gelegen. Auch von Heizrekorden war man weit entfernt: Den historischen Höchstwert gab es am 1. März 2018 mit einer Leistungsspitze von 2.414 Megawatt (MW), in der Heizsaison 2018/19 wurde die höchste Leistung am 22. Jänner mit 1.948 MW erreicht. 2018 sei das wärmste Jahr in der österreichischen Messgeschichte gewesen.