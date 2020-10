Wien Energie baut größte Photovoltaikanlage Österreichs

Die Wien Energie errichtet derzeit in Wien-Donaustadt auf Grundstücken der städtischen Müllabfuhr und der Forst- und Landwirtschaftsbetriebe der Stadt Wien eine Photovoltaik-Anlage, die Ende des Jahres in Betrieb gehen und dann 5.200 Haushalte mit Strom versorgen soll. Das Besondere daran: Zwischen den PV-Modulen sollen 150 Schafe weiden, und auch Ackerbau soll möglich sein.

Neben diesen klassischen PV-Modulen werden auch 500 doppelseitige ("bifaziale") verbaut, die senkrecht und in Ost-West-Ausrichtung aufgestellt werden. Zwischen diesen Modulreihen soll Getreide und Gemüse angebaut werden können und die Bewirtschaftung mit Traktoren möglich sein. Eine ähnlich Fläche hat die Wien Energie bereits im Vorjahr in Guntramsdorf errichtet - die Anlage in der Schafflerhofstraße in Wien ist aber fast zehnmal so groß.