Wien bringt vor Weihnachten Gastro-Gutscheine zurück

Um dem Wiener Handel und der Gastronomie nach dem Lockdown wirtschaftlich unter die Arme zu greifen setzt die Landesregierung erneut auf Gastro-Gutscheine - und zwar für alle, die am kommenden Wochenende im stationären Handel in Wien einkaufen gehen. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Wien werden dafür 4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Da die Mittel aber limitiert sind, werden die Gutscheine unter allen, die eine Rechnung einreichen, verlost.

Die Förderaktion mit dem Namen "Weihnachtszuckerl" wurde heute, Mittwoch, von Bürgermeister Michael Ludwig, Finanzstadtrat Peter Hanke sowie Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt. Sie sei ein "Zeichen der Wertschätzung an den Handel, die Gastronomie und an all jene, die mit ihren Weihnachtseinkäufen bisher gewartet haben", so Bürgermeister Michael Ludwig.