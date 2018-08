Wien-Bilanz von Doppler/Horst "nicht zum Weinen"

Ein neuerlicher Triumphzug bis ins Finale ist Clemens Doppler/Alexander Horst zwar nicht gelungen, mit dem fünften Rang beim Beach-Volleyball-Major in Wien etablierten sie sich aber einmal mehr inmitten der Weltspitze. Siege gegen zwei hoch dekorierte Topteams in der K.o.-Phase sind Beleg dafür, dass das Duo - 37 und 35 Jahre alt - noch längst nicht zum alten Eisen gehört.

“Wenn wir so weitermachen, spielt das Alter keine Rolle. Man hat gesehen, dass wir sogar bei diesen Bedingungen auf einem sehr hohen Level spielen können. Wie wir vor diesem Publikum aufgetreten sind, darauf bin ich wirklich stolz”, betonte Doppler nach dem Viertelfinal-Aus gegen die norwegischen Youngsters Anders Mol/Christian Sörum, die seit Wochen von Sieg zu Sieg eilen. Doppler ist sich sicher, dass die Dominanz der frisch gebackenen Europameister anhalten wird. “Wenn sie sich nicht verletzen, werden sie den Sport in den nächsten Jahren beherrschen.”

Freilich hätte er gerne einen ähnlichen Erfolgslauf wie bei der WM 2017 gesehen, derlei sei aber nicht selbstverständlich. “Natürlich willst du an den Erfolg vom letzten Jahr anschließen, aber es ist nicht jedes Jahr dieses Sommermärchen, wir werden nicht jedes Jahr im Finale stehen. Das ist auch gut für das Publikum zu lernen, dass Clemens und Alex schlagbar sind in dieser Arena und es eine extraordinäre Leistung braucht, um dorthin zu kommen.”

Nach dem Heimturnier, das neben den Spielen auch zahlreiche Sponsorentermine mit sich bringt, gibt es für das Duo eine längere Turnierpause. “Durchschnaufen” sei laut Nowotny angesagt. Für das World-Tour-Finale der besten acht Teams der Saison Mitte August in Hamburg sind Doppler/Horst diesmal knapp nicht qualifiziert. Möglicherweise spielen sie in diesem Monat aber noch die Staatsmeisterschaften. Danach wollen sie bei den restlichen zwei Vier-Stern-Turnieren der Saison in China und Las Vegas antreten, um in der beginnenden Olympia-Qualifikation anzuschreiben.