Wien bietet Gratis-Periodenprodukte in 25 öffentlichen WCs

Die Stadt Wien bietet ab sofort in 25 öffentlichen WC-Anlagen gratis Binden und Tampons an. "Bei der Frauenbefragung 'Wien, wie sie will' haben sich die Wienerinnen kostenlose Periodenprodukte gewünscht", erläuterten Wiens Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál und der für die Magistratsabteilung 48 (MA 48, Abteilung für Abfallwirtschaft, Straßenreinigung und Fuhrpark) zuständige Stadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Montag in einer Aussendung.

"Konkret befinden sich ab sofort in betreuten WC-Anlagen außen oder innen eigene Spender mit Periodenprodukten zur freien Entnahme", so Gaál und Czernohorsky. Die Artikelspender mit Binden und Tampons sind in WC-Anlagen, die von der MA 48 betreut werden, an folgenden 25 Standorten montiert:

- Innere Stadt: Am Graben, Irisgasse, Rathauspark/Felderstraße, Rathauspark/Lichtenfelsgasse, Rathauspark/Ring, Schottentor Passage - Leopoldstadt: Jesuitenwiese, Pierre de Coubertin Platz, Vorgartenmarkt - Landstraße: Rochusmarkt, Stadtpark - Margareten: Bruno Kreisky Park - Mariahilf: Linke Wienzeile ggü. 12, Linke Wienzeile ggü. 26, Linke Wienzeile ggü. 38, Mariahilferstraße/Amerlingstraße - Neubau: Urban Loritz Platz - Favoriten: Viktor Adler Markt - Simmering: Zentralfriedhof Tor III - Meidling: Meidlinger Markt - Hietzing: Lainzertor/Hermesstraße - Ottakring: Yppenplatz - Döbling: Kahlenberg - Floridsdorf: Am Spitz, Floridsdorfer Markt