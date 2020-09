Wien bei Corona-Strafsummen vor Vorarlberg und Tirol

Bei den verhängten Coronastrafen liegt laut einem Bericht des "Kurier" die Bundeshauptstadt Wien mit einer Summe von rund 2,4 Mio. Euro im Bundesländer-Vergleich klar an erster Stelle. Dahinter folgt mit Abstand Vorarlberg mit 999.245 Euro vor Tirol (501.338 Euro) und der Steiermark (486.582 Euro), wie Daten aus einer Anfragebeantwortung durch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ergeben.

Für Wien weist die Beantwortung der SPÖ-Anfrage zwar keine Daten aus, dem "Kurier" liegen aber Zahlen aus der Wiener Magistratsdirektion vor: Bis 4. September wurden demnach in der Bundeshauptstadt rund 2,4 Millionen Euro an Strafen verhängt. Es gingen 11.880 Anzeigen ein, 6.500 Strafen sind bereits rechtskräftig. Die durchschnittliche Höhe einer in Wien verhängten Strafe betrug demnach 370 Euro.