Wieland bleibt Cheftrainer des LASK - Vertrag bis 2024

Andreas Wieland bleibt Cheftrainer des LASK. Dem bisherigen Interimscoach wurde von den Verantwortlichen das Vertrauen ausgesprochen. Der 38-Jährige erhielt laut einer Mitteilung der Linzer vom Donnerstag einen Vertrag bis Sommer 2024. Der vormalige Assistenzcoach Wieland hatte den Posten Mitte September vom beurlaubten Dominik Thalhammer übernommen. In 19 Pflichtspielen unter seiner Leitung holte der LASK im Schnitt 1,89 Punkte.

In der Conference League gelang der Sprung ins Achtelfinale, in der Bundesliga liegen die Athletiker nach einem durchwachsenen Herbst auf Rang neun. Der Sprung in die Meistergruppe kann aber in den vier ausstehenden Runden im Grunddurchgang noch gelingen. Sportdirektor Radovan Vujanovic hatte schon vor dem 3:2 bei der Austria am Sonntag durchklingen lassen, dass er mit der Arbeit des aktuellen Betreuerteams zufrieden sei. Damit ging er auch in die Beratung mit dem Präsidium.