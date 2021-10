Wiegensee ist der schönste Platz Österreichs

Bereits zum vierten Mal wurde ein Vorarlberger Naturjuwel in der ORF-Show "9 Plätze - 9 Schätze" zum schönsten Platz Österreichs gewählt - Der Wiegensee im Montafon.

Platz zwei ging an das Tiroler Gschnitztal, Platz drei an das Handwerkerdörfl Pichla in der Steiermark.