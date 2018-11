Wiederzulassung von CNN-Reporter zum Weißen Haus angeordnet

Der CNN-Korrespondent Jim Acosta erhält per Gerichtsbeschluss vorübergehend seine Akkreditierung für das Weiße Haus zurück, die ihm nach einem Wutausbruch von US-Präsident Donald Trump entzogen worden war. Es müsse ein geregeltes Verfahren geben, um den Zugang eines Journalisten zum Weißen Haus zu beschneiden, erklärte Bezirksrichter Timothy Kelly am Freitag.

Jim Acosta hat sich am Freitag beim Verlassen des Gerichts dankbar über die Entscheidung gezeigt. “Ich möchte all meinen Kollegen in der Presse danken, die mich diese Woche unterstützt haben. Ich möchte dem Richter danken.” Er fügte hinzu: “Lasst uns wieder an die Arbeit gehen.”