Hohenems inspiriert mit neuen Mehrwegbechern

Denn ab jetzt werden bei kleinen und großen städtischen Veranstaltungen und im Vereinswesen eigens entworfene Mehrwegbecher verwendet, um den enormen Ressourcenverbrauch zu reduzieren, den die Einwegbecher verursachen.

„Die stabilen und mit tollen Hohenems-Motiven bedruckten Mehrwegbecher (illustriert von Monika Hehle) bestechen sowohl in der Optik als auch in der Haptik weit mehr als billige Wegwerfbecher. So macht Feiern Spaß“, freut sich Bürgermeister Dieter Egger über diese Neuerung in der Stadt. „Die Becher können natürlich für alle möglichen Veranstaltungen ausgeliehen werden.“