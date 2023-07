Wiederauferstehung der Kultband The Imitation

Die Rankweiler Musikgruppe rund um Kurt Dreier begeisterte das Publikum im Rankweiler Hof.

RANKWEIL. Vor 56 Jahren wurde die landesweit bekannte Musikgruppe The Imitation mit den damaligen sieben Musikern Kurt Dreier, Arthur Dreier, Reinhard Lueger, Edgar Öhninger, Bruno Barwart, Heinz Fink und Herbert Nigsch gegründet. Die Erfolgsgeschichte der Rankweiler Band bleibt unvergessen und hat Kultstatus erlebt. Viele Menschen pilgerten zu den Konzerten und ihren so starken Auftritten im In- und Ausland. Vor allem der traditionelle Jugendtanz während der vielen Jahre im Rankweiler Vinomnasaal oder an einigen Orten im Vorderland und im Kummenberg bleiben für viele Menschen in ewiger Erinnerung. Die „Sieben“ haben sich auf der großen Musikbühne pudelwohl gefühlt und die Veranstaltungsräume bei einer Megastimmung immer gefüllt. Ende der 60iger Jahre bis zum Jahrtausendwechsel wussten zu begeistern. Seit vier Jahren tourt die The Imitation Revival Band mit den Zwillingsbrüdern Kurt und Arthur Dreier zusammen mit Sängerin Angelika Schmid aus Satteins durch ganz Vorarlberg. Mit einem abwechslungsreichen Spitzenprogramm von mehr als 120 Titeln hat das Trio vor Kurzem im gut gefüllten Gastgarten im Rankweiler Hof für musikalische Highlights aus der Vergangenheit gesorgt. Mit Klassiker aus der Rock- und Popszene sowie Evergreens und bekannten Schlagern brachte das musikalische Trio den Rankweiler Hof vier Stunden lang bis kurz vor Mitternacht zum „Beben“. Die besten Oldies von den Beatles, Stones, Elvis Presley, Bob Dylan, Status Quo, Westernhagen und CCR wurde von der Kultband aus Rankweil zum Besten gegeben. Mit viel Applaus und Standing Ovations haben sich die Gäste für die starke Darbietung bedankt und hoffen ein baldiges Revival.VN-TK