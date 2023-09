Wiederaufbau von Notre-Dame geht voran

Ein beherzter Schlag mit der Axt, und das Eichenholz splittert. Auf dem Vorplatz der Pariser Kathedrale Notre-Dame liegt ein etwa zehn Meter langer Eichenstamm, den mehrere Zimmerleute in aufwendiger Handarbeit zu einem Balken verarbeiten. "Wir nutzen die mittelalterlichen Methoden, weil der Dachstuhl von Notre-Dame originalgetreu aufgebaut wird", erklärt Magnus Frimer-Larsen, ein Zimmermann aus Dänemark.

"Es ist eine historische Baustelle, so eine Gelegenheit hat man nur einmal im Leben", sagt er voller Stolz. Am vergangenen Wochenende demonstrierten Zimmerleute, Steinmetze und viele weitere Handwerker und Handwerkerinnen, woran sie derzeit im Inneren der brandgeschädigten Kathedrale arbeiten. Diese soll im Dezember kommenden Jahres wieder eröffnet werden.

In den vergangenen Wochen haben die Arbeiten am Dachstuhl begonnen. Etwa 2000 hundertjährige Eichen wurden dafür gefällt und etwa ein Jahr lang getrocknet.

Auch an der Basis des Dachreiters wird gearbeitet. Der Spitzturm aus dem 19. Jahrhundert, der am 15. April 2019 in Flammen aufging und ins Innere der Kirche stürzte, bekommt wieder eine hölzerne Struktur, die mit Blei verkleidet wird. Er wird von 32 Wasserspeichern in Form kurioser Monster geschmückt. Einige werden nach Fotos neu gestaltet, da die Originale beim Brand schmolzen.