"wieder zämmko": Das hat die 73. Herbstmesse zu bieten

Von 8. bis 12. September findet die 73. Herbstmesse in Dornbirn statt. Am Donnerstag präsentierte die Geschäftsführerin der Messe Dornbirn Sabine Tichy-Treimel was alles bei der Herbstmesse auf der Agenda steht.

Mit der 73. Herbstmesse startet die Messe Dornbirn den Messe-Herbst 2021. Vom 8. bis 12. September steht alles unter dem Motto "wieder zämmko" und das in "hoamelig"-herbstlicher Atmosphäre im Messequartier Dornbirn.

Messeklassiker dürfen nicht fehlen

Messeklassiker wie die Burgenländer Winzer, die Modeschau, das Messehennele oder das Mohren-Wirtschaftszelt dürfen dabei nicht fehlen. Fünf Tage lang heißt es sehen, hören, staunen und natürlich nach Lust und Laune einkaufen. Es darf wieder verkostet und probiert werden - im Sitzen, im Stehen und im Gehen. Es wird eine Herbstmesse wie früher, ein Ort um Freunde und Familie zu treffen, alte Bekanntschaften zu pflegen und einen Messetag mit allen Sinnen zu genießen.

Ein spannendes Programm für die ganze Familie

Am letzten Ferienwochenende im September wird die Herbstmesse traditionell zum Treffpunkt für Jung und Alt in der Vier-Länder-Region. Das attraktive Rahmenprogramm macht die Herbstmesse zum Erlebnis für die ganze Familie. Abenteuer, Spiel und Spaß: Hier wird gelacht, getobt, gespielt und vor allem auch erkundet! Auf der Kinderbaustelle dürfen die HandwerkerInnen von Morgen hämmern, schrauben und mauern. Von der Landesberufsschule Dornbirn werden unterschiedliche Berufsarten in Miniaturform dargestellt und den Kindern die Möglichkeit geboten, diese selbst auszuprobieren.

Geschicklichkeit und Wissen testen

Mit der Messe-Rallye geht es für die Kleinen quer durch die Herbstmesse. An verschiedenen Stationen können die jüngsten MessebesucherInnen ihre Geschicklichkeit und ihr Wissen unter Beweis stellen und dabei fleißig Aufkleber für ihren Rallye-Pass sammeln. Als Belohnung gibt es am Schluss eine Überraschung. Für viel Spaß ist auch im Freigelände und auf dem Rummelplatz gesorgt: Hier warten Riesenrad, Karussell, Schießbuden und Ponyreiten auf die kleinen und großen Familienmitglieder. Kids im Alter von 3 bis 10 Jahren werden an den fünf Messetagen im Kinder-Ländle in der Halle 5, 1. OG., von 10 bis 17 Uhr optimal betreut.

Feststimmung im Mohren-Wirtschaftszelt mit neuem Bier

Im Mohren-Wirtschaftszelt sorgen Bars, eine Weinlaube, Live-Musik und Stimmungs-DJ für kulinarische und musikalische Unterhaltung, auch nach dem Messetag. Unter dem Motto "wieder zämmko" kann getanzt und geschunkelt werden. Der Eintritt am Abend ist für alle Gäste ab 18 Uhr gratis. Am Donnerstag sorgt die Band "kurzfristig" für die passende Atmosphäre. Der Freitag-Abend steht unter dem Motto Black & White und die Tequila Sharks wissen mit maximalem Rock'n'Roll zu begeistern. Für alle im passenden Black & White-Dresscode gibt es einen gratis Shot an den Bars im Mohren-Wirtschaftszelt. Oktoberfeststimmung erwartet die Besucher am Samstag mit dem Mohren-Fass-Anstich und dem Gemeinschaftschor der Dornbirner Blasmusikkapellen. Am Samstagabend wird bei der "D’Mohra Party – Fäschta bis as hell wird" in Dirndl und Lederhose zur Musik der Albkracher getanzt und gefeiert. Freunde zünftiger Blasmusik kommen auf ihre Kosten, wenn sich an allen Messetagen dutzende Musikkapellen ein Stelldichein geben.

Mode, Trends und Lifestyle

Produkte und Dienstleistungen rundum das Thema Fashion, Style, Accessoires und Beauty sind im Themenbereich "Schönheit & Lifestyle" auf der Herbstmesse zu finden. Wer die Trends der kommenden Saison aus erster Hand sehen und erfahren möchte, sollte in Halle 2 vorbeischauen. Die Modeschau ist das jährliche Fashion-Highlight in der Halle 1. Präsentiert werden Top-Trends der Herbst-/Winterkollektionen unter dem Motto "Festivals of Fahsion" 4-mal täglich um 11.00, 12.30, 14.30 und 16.30 Uhr.

Start in einen bunten Messe-Herbst

Flexibilität, Multifunktionalität und die wandelbare Infrastruktur machen das Messequartier Dornbirn zum Austragungsort für unvergessliche Events und Erlebnisse. Die 73. Herbstmesse gibt dieses Jahr den Startschuss für einen bunten Messe-Herbst. Unter anderem mit der INTERACTIVE WEST am 21. September, der W3+FAIR RHEINTAL am 22. und 23. September, der Gustav vom 15. bis 17. Oktober, der i – Die Vorarlberger Ausbildungsmesse am 05. und 06. November, dem Konzert von Rainhard Fendrich am 20. November und dem Varieté am Bodensee vom 24. November bis 07. Dezember erwartet die BesucherInnen ein abwechslungsreiches Programm mit Messequartier Dornbirn.

Unkompliziert und kostenlos zur Herbstmesse

Auch dieses Jahr gibt es die gratis An- und Abreise mit Bus und Bahn aus ganz Vorarlberg mit dem VVV-Online-Gratis-Ticket oder mit gültiger Messe-Eintrittskarte. Tickets sind vor Ort an den Kassen oder vergünstigt im Ticket-Shop der Messe Dornbirn unter: www.messedornbirn.at/tickets erhältlich. Außerdem ist der Eintritt bei der Anreise mit Bus, Bahn oder Rad am Mittwoch und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr kostenlos.

Messerlebnis und Genuss mit Verantwortung und 3G-Regelung

Auch dieses Jahr steht die Gesundheit aller BesucherInnen, AustellerInnen und Mit-arbeiterInnen im Vordergrund. Für den Besuch der 73. Herbstmesse und für die Abendveranstaltungen im Mohren-Wirtschaftszelt gilt die 3G-Regelung und die Registrierung mittels QR-Code oder Formular. Vor jedem Eintritt auf das Messegelände muss der 3G-Nachweis in Kombination mit einem amtlichen Lichtbildausweis bei den Eingängen nachgewiesen werden. Es wird eine kostenlose Testmöglichkeit für alle BesucherInnen und AusstellerInnen am Eingang A angeboten. Anschließend darf wieder ohne Einschränkungen, ohne Maske und ohne Mindestabstand verkostet und probiert werden. Es heißt fünf Tage lang sehen, hören, staunen und natürlich nach Herzenslust shoppen. Alle Informationen für einen sicheren Besuch und zu den Eintrittsbestimmungen der 73. Herbstmesse finden sie laufend unter:

www.herbstmesse.messedornbirn.at/sicherheit

