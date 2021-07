Wieder voll durchstarten

Bundeskanzler Kurz und Landeshauptmann Wallner sehen gute Vorzeichen

Ökologie im Einklang

Der Bundesregierung ist es ein Anliegen, den Herausforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Denn nur so können wir sicherstellen, dass die Unternehmen auch weiterhin erfolgreich wirtschaften können. Dazu zählt einerseits und notwendigerweise die Bewältigung all jener Herausforderungen, die sich durch die Einschränkungen der Pandemiebekämpfung ergeben haben. Wir haben dafür zielgenaue, rasche sowie unbürokratische Maßnahmen in die Wege geleitet, um den Weiterbestand der Betriebe und die Erhaltung von Arbeitsplätzen zu sichern. Andererseits ist es unerlässlich, ökologische Ziele mit unseren wirtschaftlichen Interessen in Einklang zu bringen. Oft wird behauptet, dass wir uns für die Rettung der Umwelt oder die Wirtschaft entscheiden müssen. Doch das ist falsch! Denn Tradition und Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Wachstum schließen einander nicht aus. Stattdessen lassen sie sich vereinen und gehen Hand in Hand. Das beweisen das Land Vorarlberg und die Unternehmen auf eindrucksvolle Art und Weise.