Irans Revolutionsgarden drohen mit Blockade des Mittelmeers

Die iranischen Revolutionsgarden drohen nach einem Bericht der iranischen Nachrichten-Agentur Tasnim mit der Blockade des Mittelmeers. Die USA und ihre Verbündeten sollten sich auf die Schließung des Mittelmeeres, der Straße von Gibraltar und anderer Wasserwege einstellen, falls die "Verbrechen" im Gazastreifen fortgesetzt würden, zitiert Tasnim Brigadegeneral Mohammad Resa Naqdi.

Im Arabischen Meer ist unterdessen neuerlich ein Frachter von einer Drohne getroffen worden. Die Besatzung des unter liberianischer Flagge fahrenden Chemikalien-Tankers habe den daraufhin entstandenen Brand löschen können, erklärte die britische Firma für Schifffahrtssicherheit Ambrey am Samstag. Der Iran ist nach US-Geheimdienstinformationen tief in die Planung der Angriffe von Houthi-Rebellen auf Schiffe in der Region verwickelt.