Wieder schlagen Polizeitrick-Betrüger in Niederösterreich zu

In Niederösterreich haben erneut Polizeitrick-Betrüger ihr Unwesen getrieben. Geschädigt wurden nach Angaben der Exekutive vom Mittwoch ein betagtes Ehepaar aus dem Bezirk Amstetten sowie eine 84-jährige Wiener Neustädterin. Insgesamt wurden rund 100.000 Euro und ein halbes Kilo Gold übergeben. Die Masche der Kriminellen war altbekannt: Es wurde am Telefon vorgegeben, dass die Tochter der Angerufenen einen Unfall gehabt habe und die Bezahlung einer Kaution notwendig sei.

30.000 Euro und 500 Gramm Gold händigte die 84-Jährige in Wiener Neustadt am Dienstag einem angeblichen Zivil-Polizisten an ihrer Wohnadresse aus. Der Seniorin war zuvor per Telefon ebenfalls eine Unfallversion mit Beteiligung der Tochter aufgetischt worden. Als Anlassgrund für eine Kaution wurde in dem Fall genannt, dass die Versicherung nicht für den Schaden aufkommen würde und der Ehemann der Tochter nur einen Teil bezahlen könne.