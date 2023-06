Wieder mehr Spitzenverdiener im Nationalrat

Der Nationalrat ist im Vorjahr um einige Spitzenverdiener reicher geworden. Wie aus den am Freitag veröffentlichten Transparenzmeldungen hervorgeht, haben 2022 zwölf Abgeordnete mehr als 12.000 Euro monatlich verdient - und zwar zusätzlich zu ihrem staatlichen Abgeordneten-Bezug. Das sind um fünf Spitzenverdiener mehr als noch 2021. Weitere elf Mandatare haben Zusatzeinkommen über 8.000 Euro gemeldet. Immerhin ein Viertel der Abgeordneten betreibt Politik hauptberuflich.

In die oberste Einkommenskategorie aufgestiegen ist unter anderem Christian Stocker - Anwalt, Wiener Neustädter Vizebürgermeister und seit September 2022 ÖVP-Generalsekretär - sowie sein Klubkollege Axel Melchior. Melchior hat bis Ende 2021 in der ÖVP-Parteizentrale gewerkt und ist 2022 in die IGO Industries des früheren ÖVP-Großspenders Klaus Ortner gewechselt. Ebenfalls die 12.000 Euro übersprungen hat NEOS-Abgeordneter Michael Bernhard als Geschäftsführer eines Callcenter-Unternehmens ("Global office"). Seit 2019 ist Bernhard von der Einkommenskategorie 2 (damals unter 3.500 Euro) in die oberste Kategorie 5 (über 12.000 Euro) vorgerückt. Ebenfalls in die oberste Einkommenskategorie aufgestiegen sind der FPÖ-Abgeordnete und Notar Volker Reifenberger sowie der ÖVP-Mandatar und Arzt Werner Saxinger.