Wieder mehr als 2.000 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Die Zahl der neuen Corona-Infektionen in Österreich ist in den vergangenen 24 Stunden (Stand: 9.30 Uhr) erneut auf mehr als 2.000 gesprungen: Genau 2.283 Neuinfektionen wurden laut Daten des Innen- und Gesundheitsministeriums vom Mittwoch registriert. Dieser Wert liegt deutlich über dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (1.764). Erneut gestiegen ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz von 135,3 auf 138,3 Fälle auf 100.000 Einwohner.

Das Bundesland mit der höchsten Sieben-Tages-Inzidenz ist derzeit Oberösterreich mit 192,3, gefolgt von Wien, Salzburg und Kärnten (173,7, 139,6 bzw. 123,5). Weiters folgen Niederösterreich (117), die Steiermark (110,3), Tirol (95,6), Vorarlberg (90,2) und das Burgenland (74). In absoluten Zahlen wurden die meisten neuen Fälle in Wien (615) entdeckt, gefolgt von Oberösterreich (569). In Niederösterreich waren es 349 Neuerkrankte, in der Steiermark 300, in Salzburg 132, und in Tirol 106. In Kärnten kamen 110 Neuinfektionen dazu, in Vorarlberg 55 und im Burgenland 47 neue Fälle.