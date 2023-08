Wieder Frauenmord: 35-Jährige von Ehemann getötet

Im Salzburger Flachgau ist am Montag eine 35-jährige Frau in ihrer Wohnung tot aufgefunden worden.

Tatwaffe nicht gefunden

Der Ehemann hat laut Polizei an einem öffentlichen Ort in der Stadt Salzburg Suizid verübt. Den Ermittlungen zufolge ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag informierte. Die Polizisten wollten anschließend die Witwe vom Tod ihres Mannes verständigen, konnten sie aber nicht auffinden.