Wieder Aufregung um Fahrtauglichkeitscheck für Senioren

In Österreich gehen erneut die Wogen rund um eine geplante EU-Richtlinie für mehr Sicherheit im Autoverkehr hoch. Diese sieht unter anderem regelmäßige Prüfungen der Fahrtauglichkeit älterer Menschen vor. Die EU-Kommission hatte ihren Vorschlag bereits im März präsentiert. Nun hat die Berichterstatterin im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments ihre Vorschläge vorgelegt und damit bei heimischen Politikern und Seniorenvertretern erneut für Verärgerung gesorgt.

Während solche Regeln in einigen EU-Staaten bereits länger gang und gäbe sind, stoßen sie in Österreich auf große Ablehnung. "Es gibt den Vorschlag der Kommission gegen den wir uns sehr, sehr deutlich auch ausgesprochen haben", meinte dazu Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montag am Rande eines Medientermins. Die Führerscheingültigkeitsdauer im Alter zu begrenzen, da habe sich "Österreich gemeinsam mit anderen Mitgliedsstaaten dagegen ausgesprochen", erklärte die Ministerin. Sie stehe "voll und ganz hinter dem Ziel für mehr Verkehrssicherheit". Aber dies müsse "datenunterstützt und faktenbasiert" geschehen. "Und wir sehen das einfach nicht in den Unfallstatistiken, dass in diesem Alter die Unfallhäufigkeit so signifikant steigt", sagte Gewessler. Derzeit würde es etwa Gespräche mit dem Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) geben, damit in Zukunft Unterstützungsmaßnahmen für ältere Menschen - etwa zur Selbsteinschätzung - zur Verfügung gestellt werden.