Wie Wien den Orient bei Weltausstellung 1873 präsentierte

Die Begeisterung war groß: "Der Vizekönig Ägyptens ließ im Zentrum der Weltausstellung von Wien eine Perle der orientalischen Architektur errichten", jubelte man 1873. Am 1. Mai jenes Jahres öffnete die Schau ihre Pforten, unter den 35 Ländern, die sich im Prater vorstellten, befanden sich Ägypten und Japan. Zum 150-Jahr-Jubiläum thematisiert das MAK mit der Exposition "Wiener Weltausstellung 1873 revisited" die Darstellung des Orients als Konstrukt des 19. Jahrhunderts.

Ägypten und Japan, geografisch eigentlich in Nordafrika bzw. Ostasien gelegen, wurden nach damaligem Verständnis kulturgeografisch oft dem "Orient" zugeordnet. Es sei ein "eurozentrischer Blick" auf diese Länder gewesen, betonte MAK-Direktorin Lilli Hollein bei einem Pressetermin am Dienstag. Die seinerzeitige Orientbegeisterung fand Einzug in die angewandte Kunst, die Entstehung der MAK Sammlung ist eng mit der Wiener Weltausstellung verknüpft. Insbesondere Japan stellte sich 1873 mit vielen Kunstwerken vor, ein Teil davon ging als Schenkung an das k.k. Österreichische Museum für Kunst und Industrie, heute MAK.