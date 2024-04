Wie Wasserschnecken Hitzewellen überstehen

Durch den Klimawandel werden auch Binnengewässer immer wärmer. Für viele Arten bedeutet das Stress und Einschränkungen, andere profitieren davon. Wie Süßwasserschnecken auf Hitzewellen reagieren, haben nun Innsbrucker Forscher anhand der Spitzschlammschnecke untersucht. Im Fachjournal "Freshwater Biology" zeigen sie, dass die Tiere hohe Temperaturen bei ausreichend Futter gut überstehen, allerdings sinkt nach der Hitze ihre Reproduktionsrate.

Dazu erwärmten sie das Wasser eine Woche lang auf 27 Grad Celsius, was laut Aussendung der Uni Innsbruck in etwa der Dauer von Hitzewellen an Seen und Teichen in Mitteleuropa entspricht. Eine Gruppe von Schnecken erhielt dabei uneingeschränkt Salatblätter zum Fressen, andere Gruppen bekamen nur die Hälfte oder überhaupt kein Futter.

Den Forschern zufolge werden Schneckenpopulationen, denen in den Sommermonaten vielen Nahrungsressourcen zur Verfügung stehen, am besten in der Lage sein, negative Auswirkungen hoher Temperaturen zu vermeiden. Eine Verschiebung von Hitzewellen ins Frühjahr oder in den Herbst, also in Zeiten, wo weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, "würde aber auch für diese Populationen ein Problem darstellen, dem die Schnecken nur durch evolutionäre Anpassungen langfristig entkommen könnten", so Seppälä.