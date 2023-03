Wie war das damals?

Erzähl doch mal von früher, Mama! Marielle Moosmann-König schwelgt mit ihren Töchtern Mira und Leah sowie Mama Sonja in Erinnerungen. Wie war das denn ­früher mit dem Erwachsenwerden und wie fühlt sich das Frausein heute an?

Wie war das in einer Welt fernab von Smartphones und digitalen Medien aufzuwachsen? Und wie ist es heute, wenn es ganz normal ist, seinen gesamten Alltag mit der Welt zu teilen? Was bedeutete Freiheit in den 60ern und wovon träumen Frauen heute?

Vom Wald in die Welt.

1987 verändert sich das Leben der jungen Marielle von jetzt auf gleich. Mit 18 wird die Bregenzerwälderin zur Miss Austria gewählt. Von Mellau geht es für sie auf die Laufstege internationaler Modemetropolen und das ganz ohne Verbindung zur Heimat, denn Handys oder Social Media das gab es damals nicht. Ein kurzer Anruf, mehr war nicht drin. Was es bedeutet als junges Mädchen Großstadtluft zu schnuppern, durfte Oma Sonja selbst erleben. Wie es der Zufall will, wird Sonja mit 17 Jahren eine Aupair-Stelle in der Nähe von Paris angeboten. Sie solle einspringen für ein Mädchen aus der Nachbarschaft. Kurzerhand bricht sie ohne ein Wort Französisch im Gepäck nach Paris auf. „So schwer es erstmal war, ist Oma Sonja heute sehr dankbar für die zu damaligen Zeiten besondere Lebenserfahrung im Ausland. „Darum heißt Marielle auch so. Jetzt wisst ihr das auch!“, lacht Frau Moosmann. Gespannt hören Mira und Leah zu, wenn Oma von den Pflichten im fernen Paris berichtet: „Tagsüber habe ich aufgeräumt, gewaschen und geputzt und abends Französisch gelernt. 20 Schilling Taschengeld durfte ich behalten, den Rest hab ich heimgeschickt.“ „Unglaublich Oma!“ staunt Mira, als ihr bewusst wird, wie revolutionär und doch eingeschränkt so eine Aupair-Zeit in den 60ern noch war und wie selbstverständlich man heute sein Leben gestaltet. „In meiner Jugend hat man sich nicht einfach einen Beruf ausgesucht, sondern man hat jenen erlernt, den der Vater bestimmte. Man hat gehorcht, wenig hinterfragt und seine Aufgaben erledigt. Das ist heute anders.“ Heute sind die Töne sanfter, aber das Leben nicht weniger herausfordernd, sind sich die Damen einig. „Verlässlichkeit war meiner Mama immer sehr wichtig“, erzählt Marielle. Das durfte ich schon mal auf die harte Tour erleben. Einmal habe ich mich verspätet, da war die Haustüre zu und ich musste bei den Nachbarn ausharren, bis Mama mir verziehen hatte. Heute können sie darüber lachen, damals war es für beide eine ernste Sache.