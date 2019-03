Wie viel Grün braucht der Mensch?

Conrad Amber zeigt auf, dass es für das Wohlbefinden nicht genug Bäume und Pflanzen geben kann.

Dornbirn. Bäume und Pflanzen helfen, unser Leben gesünder und angenehmer zu gestalten. Sie können außerdem die Auswirkungen des veränderten Klimas mildern und in Form von Alleen, begrünten Hausfassaden, Dach- und Naturgärten das Leben in unseren Städten lebenswert machen. Das sind nur einige von vielen Erkenntnissen des Naturfotografen und Autors Conrad Amber, auf die er im Laufe seiner Reisen und Recherchen in der Natur gekommen ist. In seinem Bildvortrag zeigt der Dornbirner geniale Lösungen auf, wie sich der Mensch mit der Natur wieder versöhnen kann. „Jedes Haus braucht einen Baum“, lautet sein Credo. „Designergrün oder versiegelte Flächen bringen hingegen niemandem etwas“, so Conrad Amber.