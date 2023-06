Wie unterschiedliche Kulturen mit Krankheit und Gesundheit umgehen

Doris Burtscher beschäftigt sich als Medizinanthropologin mit unterschiedlichen Kulturen.

„In der Medizinanthropologie geht es darum, wie Menschen in verschiedenen Ländern mit Krankheit und Gesundheit umgehen“, erklärt die in Wien lebende Vorarlbergerin im Gespräch mit Moderator Thomas Flax am Donnerstagabend bei Vorarlberg LIVE.