Wie starb der King of Pop wirklich? Tochter Paris hat einen starken Verdacht

Michael Jackson starb im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren. Seither ranken sich zahlreiche Verschwörungstheorien um den Tod des "Thriller"-Sängers. Seine Tochter hat eine ganz bestimmte Person in Verdacht.

Fans und Verschwörungstheoretiker wollen sich aber auch ein Jahrzehnt nach seinem Ableben mit dieser Erklärung nicht zufrieden geben. Manche sind sich sicher: Sein langjähriger Leibarzt Conrad Murray habe ihn umgebracht. Andere meinen gar: Michael Jackson ist noch am Leben.

Nun gibt es eine interessante neue Aussage zu dem Fall, welche der ersten Theorie mit Doktor Murray reichlich Futter gibt. Die Vermutung kommt direkt aus der eigenen Familie, von seiner Tochter Paris. Die 21-Jährige (hatte diese Woche Geburtstag) sagte in einem Interview mit dem “Rolling Stone”-Magazin: “Er ließ Andeutungen fallen über Leute, die hinter ihm her waren. Und einmal sagte er in etwas: Eines Tages werden sie mich umbringen.”