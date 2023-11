Wie Menschen verzweifelt nach leistbaren Wohnungen suchen

Fast 6000 Menschen befinden sich in einer Gemeinde auf einer Warteliste für eine gemeinnützige Wohnung. Ein Besuch in Hohenems zeigt: Manche warten schon sehr lange.

Havva Suicmez kommt seit einem Jahr hier her. Sie ist sicher schon zum zehnten Mal da, erzählt sie. Geschieden, drei Kinder, eines davon noch minderjährig. „Ich habe eine schöne Wohnung, ich fühl’ mich wohl“, fährt die 48-Jährige fort. „Ich möchte dort nicht raus. Aber ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten.“ Für ihre Wohnung zahlt sie momentan mehr als 1500 Euro Miete plus Strom. Jetzt wartet sie seit über einem Jahr auf eine gemeinnützige Wohnung in Hohenems. Es ist Mittwoch, 16.45 Uhr. Havva Suicmez ist eine von rund 20 Personen, die bereits auf den Hohenemser Wohnstadtrat Bernhard Amann warten, dessen Sprechstunde offiziell erst um 17 Uhr beginnt. Sie alle suchen dringend eine leistbare Wohnung.