Wie im April: Auf Schnee folgt echtes Frühlingswetter

Am Freitag steigen die Temperaturen im Rheintal auf bis zu 16 Grad.

Am Freitag steigen die Temperaturen im Rheintal auf bis zu 16 Grad. ©Sams

Am Freitag steigen die Temperaturen im Rheintal auf bis zu 16 Grad. ©Sams

Das Wetter wird turbulent diese Woche: Erst Schnee, dann wird es warm, aber nass, und zum Wochenende frühlingshafter als es im Februar sein sollte.

Die neue Woche beginnt heute mit recht viel Sonne, vormittags sind ein paar harmlose Wolkenfelder zu sehen.

Wetter am Montag

Stark böiger Südwind ist in die klassischen Föhnschneisen des Montafons und des Bregenzerwaldes zu spüren. Dort, wo der Föhn hinkommt, wird es sehr mild. Am Nachmittag ziehen allmählich dichte Wolkenfelder auf. In der kommenden Nacht bringt eine Kaltfront Regen und Schnee. Höchstwerte: je nach Föhneinfluss 5 bis 12 Grad.

Vorschau auf Dienstag

Tiefdruckeinfluss mit Regen und Schneefall. Aus dichten Wolken regnet und schneit es mit nachlassender Tendenz am Nachmittag. Die Regen- und Schneemengen fallen nicht allzu groß aus. Die Schneefallgrenze liegt bei ca. 700m. Einzelne Aufhellungen Richtung Bodensee am ehesten am Nachmittag. Tiefstwerte: -2 bis +3 Grad, Höchstwerte: 1 bis 6 Grad.

Mittwoch und Donnerstag

Mit einer westlichen Höhenströmung gelangen am Mittwoch schon wieder mildere Luftmassen ins Land. Der Tag beginnt teils frostig und stark bewölkt. Die Wolken verdichten sich ab den Morgenstunden immer mehr, die Wolkenuntergrenze sinkt bis Mittag und es setzt wieder Regen ein. Mit der milderen Luft steigt die Schneefallgrenze bis zum Abend von 1300m auf 2000m. Auf den Bergen wird der Wind zum Sturm. Tiefstwerte: -4 bis +2 Grad, Höchstwerte: 5 bis 10 Grad.

Trüb, nass und mild, mit stürmischem Wind sind am Donnerstag bis zu 14 Grad zu erwarten. Dabei regnet es bei starker Bewölkung vor allem in den West- bis Nordweststaulagen anhaltend und kräftig bei einer Schneefallgrenze um 1900m. Am Nachmittag folgt schon wieder kältere Luft, die Schneefallgrenze sinkt bis zum Abend gegen 1400m, nachts auf Freitag auch tiefer. Stürmischer bis orkanartiger Wind auf den Bergen.

Prognose für Freitag

Weiterhin starke Westströmung mit stark windigen Verhältnissen im Gebirge. Es ist wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend trocken. Es wird wohl der mildeste Tag dieser Woche mit Höchstwerten bis zu 16 Grad!