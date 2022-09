„Wie grün darf die Anlage sein?“

Mit der Abfrage zur sogenannten Nachhaltigkeitspräferenz ist seit Anfang August das Anlagegespräch um eine neue Facette reicher geworden.

Der Markt für grüne Geldanlagen boomt. Mit 63 Milliarden Euro beziffert das Forum für Nachhaltige Geldanlagen jene Summe, die die Österreicherinnen und Österreicher 2021 in nachhaltige Kapitalmarkt-Finanzprodukte investiert haben. Das entspricht einer Rekordzunahme von 62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Entsprechend groß ist mittlerweile auch das Angebot – nachvollziehbar und transparent aber nicht in jedem Fall. Inwiefern hilft da die Abfragepflicht zur Nachhaltigkeitspräferenz weiter?

Im Zusammenhang mit nachhaltigen Geldanlagen konnte man in den letzten Jahren einen gewissen Wildwuchs beobachten. Selbstkreierte Labels, vage Formulierungen, das Herausstreichen positiver und das Verschweigen negativer Effekte verliehen so manchen Produkten ein grünes Mäntelchen. Dem schiebt die EU nun Riegel vor – unter anderem eben mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenz. Interessiert sich der Kunde für ein nachhaltiges Investment, kann der Berater nicht mehr auf hauseigene Eigendefinitionen hinsichtlich der Nachhaltigkeit zurückgreifen, sondern muss sich auf Standards beziehen, die die EU in den einschlägigen Verordnungen festgelegt hat.