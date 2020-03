Wie die Bildungsprojekte der OJAD wirken

Jugendliche lernen das richtige Lernen, sie schaffen den Schulabschluss und erhalten Unterstützung in der Lehre.

Erneut freuten sich zwölf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 25 Jahren über den bestandenen Pflichtschulabschluss Albatros und lösten damit ihre Eintrittskarte in das Berufsleben. Das begehrte Zeugnis wird in einer königsblauen Samtmappe im feierlichen Rahmen in der Paedakoop Privatschule in Schlins verliehen. „Unsere Freude ist groß, diese Zeugnisse überreichen zu dürfen. Die harte Arbeit der Absolventinnen und Absolventen hat sich gelohnt. Hiermit haben sie einen wichtigen Grundstein für ihren weiteren Weg gelegt“, so Carlos Carrasco Gonzalez, Projektleiter seit 2016. Er und sein Team bieten den Schülern im Albatros sozialpädagogische Begleitung sowie Unterricht in den Pflichtfächern Mathematik, Deutsch, Englisch und Berufsorientierung sowie weiteren Wahlfächern, wie Gesundheit und Soziales oder Kreativität und Gestaltung. „Die Paedakoop Privatschule ist seit vielen Jahren ein verlässlicher und wichtiger Partner des Pflichtschulabschlusskurses Albatros,“ betont Martin Hagen, Geschäftsführer der OJAD. Die Zahlen sprechen für sich: Seit dem Jahr 2008 wurden im Albatros 2656 Prüfungen absolviert. 282 Jugendliche meisterten ihren Abschluss.