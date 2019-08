Wie der Hase Vollgas läuft, weiß dieser Dornbirner

Der gelernte Koch Werner Hiller bringt die Naturpark Metzgerei Nagelfluhkette auf den Markt.

Seine Kochlehre absolvierte der Dornbirner im Restaurant Piazza im Messepark. Die vielseitige Ausbildung bezeichnet er als wichtige Grundlage. „Bis zum Kuchen und Eis haben wir alles selber gemacht“, erinnert er sich. Es folgte eine Anstellung als Alleinkoch im Motorboot Club Bregenz. „Dort hat mir der Wirt Günter Madlener gezeigt, wie in der Gastronomie der Hase läuft“, betont Hiller. Dass er nebenbei auch viele Leute kennenlernte, weiß er noch heute zu schätzen. Im nächsten Lebensabschnitt heuerte er bei einer Cateringfirma an, wo er während acht Jahren europaweit unterwegs war. Mit Vollgas, versteht sich! Genau so, wie die Abfahrer beim Ski-Weltcup in Bormio, wo der Vater zweier Töchter (17 und zwölf Jahre) mit kulinarischer Verpflegung aus dem Ländle im Jahr 2006 vor Ort war. Zwischen unserem Gespräch auf dem Markt kommen laufend Kunden und auch solche, die nach seiner Sandwich-Spezialität fragen. Hiller hat sich da etwas Eigenes einfallen lassen, denn er behauptet: „Leberkäs kann jeder.“ In seine Brötchen kommt fein aufgeschnittener, warmer Schweinsbraten und eine delikate hausgemachte Garnierung. „Ich will ja nicht hochnäsig sein, aber sie gehen weg wie die warmen Semmel“, erzählt er stolz.